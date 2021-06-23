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أمريكا تحجب مواقع إلكترونية مرتبطة بأنشطة تضليل إيرانية

أمريكا تحجب مواقع إلكترونية مرتبطة بأنشطة تضليل إيرانية

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أمريكا تحجب مواقع إلكترونية مرتبطة بأنشطة تضليل إيرانية

أمريكا تحجب مواقع إلكترونية مرتبطة بأنشطة تضليل إيرانية
http://almnatiq.net/?p=996498
المناطق - رويترز

قال مصدر في الحكومة الأميركية إن وزارة العدل حجبت يوم الثلاثاء، نحو 36 موقعا إلكترونيا كثير منها مرتبط بأنشطة تضليل إيرانية، مضيفا أن من المتوقع صدور إعلان رسمي.

وتحدث المصدر في واشنطن بعد أن ظهرت في وقت سابق الثلاثاء إشعارات على عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لإيران تقول إن حكومة الولايات المتحدة استولت عليها في إطار إجراء لإنفاذ القانون.

وكان مدعون أمريكيون قد استولوا في أكتوبر على شبكة من نطاقات الإنترنت قالوا إنها استخدمت في حملة شنها الحرس الثوري الإيراني لنشر معلومات سياسية مضللة في جميع أنحاء العالم.

وقالت وزارة العدل الأميريية آنذاك إنها سيطرت على 92 نطاقا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني للظهور كمنافذ إعلامية مستقلة تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

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