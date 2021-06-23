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الأونروا تطلق نداء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر من أجل غزة بقيمة 164 مليون دولار

الأونروا تطلق نداء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر من أجل غزة بقيمة 164 مليون دولار

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الأونروا تطلق نداء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر من أجل غزة بقيمة 164 مليون دولار

الأونروا تطلق نداء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر من أجل غزة بقيمة 164 مليون دولار
http://almnatiq.net/?p=996501
المناطق - واس

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل ‏اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) نداءً للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر بمبلغ 164 ‏مليون دولار عقب الأعمال العدائية بغزة في مايو 2021.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، أن هذا النداء يحل محل النداء العاجل الأولي البالغ 38 مليون ‏دولار الذي صدر في 19 مايو 2021، مشيراً إلى أنه يتضمن إجراءات الاستجابة الفورية للطوارئ التي نفذتها ‏الأونروا في غزة والضفة الغربية بين 10 و 31 مايو، بالإضافة إلى احتياجات التعافي المبكر للاجئين الفلسطينيين ‏في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية حتى 31 ديسمبر 2021.‏
وأوضح أن هذا النداء يحدد احتياجات الإصلاح الطارئ للملاجئ، والمساعدات الإنسانية للعائلات النازحة ‏والإصلاحات الطارئة لمنشآت الأونروا وصيانتها.‏

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