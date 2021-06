الرياض من الفضاء .. بقعة مظلمة وسط أنوار ساطعة تثير حيرة رائد فضاء

المناطق - الرياض

نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، صورة للعاصمة السعودية، الرياض، التي تبرز أضوائها ساطعة في الليل، مشيرا في الوقت ذاته إلى بقعة مظلمة وسط الصورة.

جاء ذلك في تغريدة لبيسكيت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قال في تعليق على الصورة: “الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافت ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي”.

Riyadh, capital of Saudi Arabia sticks out at night with its bright lights. The darker area in the centre of the city is remarkable, but I don’t know for sure what it is. #CitiesAtNight #MissionAlpha pic.twitter.com/HzI2d9dz3B

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) June 22, 2021