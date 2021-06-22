احدث الأخبار

الأمم المتحدة: إعدام 267 شخصًا في إيران.. وطهران تعلن 91 فقط
أبرز المواد
 عاصمة بيرو تتعرض لزلزال عنيف
أبرز المواد
 وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي يشكران القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين محليين رقميين
أبرز المواد
 “المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة عسير
منطقة عسير
 الرياض من الفضاء .. بقعة مظلمة وسط أنوار ساطعة تثير حيرة رائد فضاء
منطقة الرياض
 قائد القيادة المركزية الأمريكية يعرب عن اقتناعه برغبة المملكة في إنهاء الصراع في اليمن
أبرز المواد
 الأونروا تطلق نداء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر من أجل غزة بقيمة 164 مليون دولار
أبرز المواد
 أمريكا تحجب مواقع إلكترونية مرتبطة بأنشطة تضليل إيرانية
أبرز المواد
 وزارة المالية تثمن الموافقة على الترخيص لبنكين رقميين
الاقتصاد
 أسعار النفط تغلق على تراجع طفيف
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع
منطقة المدينة المنورة
 النيابة العامة: السجن 15 عاما عقوبة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله
أبرز المواد
الأمم المتحدة: إعدام 267 شخصًا في إيران.. وطهران تعلن 91 فقط

الأمم المتحدة: إعدام 267 شخصًا في إيران.. وطهران تعلن 91 فقط

أبرز المواد
عاصمة بيرو تتعرض لزلزال عنيف

عاصمة بيرو تتعرض لزلزال عنيف

أبرز المواد
وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي يشكران القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين محليين رقميين

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي يشكران القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين محليين رقميين

أبرز المواد
“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة عسير

“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة عسير

منطقة عسير

“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة عسير

“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=996510
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال المع، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

روابط ذات صلة

التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثي المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثي المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة
أمير عسير يطلع على مراحل تنفيذ مشروعات أمانة المنطقة

أمير عسير يطلع على مراحل تنفيذ مشروعات أمانة المنطقة
التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*