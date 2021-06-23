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البنتاغون رصد فشل محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي إلى المدار

البنتاغون رصد فشل محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي إلى المدار
http://almnatiq.net/?p=996529
المناطق - وكالات

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية بأن البنتاغون رصد منتصف يونيو الجاري فشل محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي إلى مدار حول الأرض.

ونقلت الشبكة اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم البنتاغون أوريا أورلاند قوله في تصريح لها إن قيادة الفضاء الأمريكية على دراية بفشل هذه المحاولة الإيرانية التي حصلت في 12 يونيو.

وذكر المتحدث أن الجيش الأمريكي يستمر في متابعة القمر “نور-1″ (وهو آخر قمر صناعي أطلقته إيران في أبريل العام الماضي)، مضيفا أن هذه المتابعة تظهر أن هذا القمر غير متحكم فيه وغير قابل للتشغيل.

ولفت مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية لـ”سي إن إن” إلى أنه لم يتضح بعد ما هو سبب فشل محاولة الإطلاق الإيرانية الجديدة وما هي المرحلة التي فشلت فيها العملية.

في الوقت نفسه، أشارت الشبكة الإعلامية الأمريكية إلى أن صورا فضائية التقطتها شركات تجارية معنية بالأقمار الصناعية مثل Planet وMaxar مؤخرا تظهر أن السلطات الإيرانية تستعد لتنفيذ عملية إطلاق أخرى في المستقبل القريب.

وأوضحت الشبكة أن هذه الصورة رصدت أنشطة متزايدة في قاعدة الإمام الخميني الفضائية، بما في ذلك ناقلات وقود ومركبات دعم ومنصات متنقلة وثقتها لقطات تم تصويرها في 20 يونيو.

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