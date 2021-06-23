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سفارة المملكة بنيوزيلندا تحذر: حالة كورونا ترفع الطوارئ بمدينة ويلنجتون

سفارة المملكة بنيوزيلندا تحذر: حالة كورونا ترفع الطوارئ بمدينة ويلنجتون
http://almnatiq.net/?p=996532
المناطق - الرياض

أفاد الحساب الرسمي لسفارة المملكة لدى نيوزيلندا، أنه تمّ رفع حالة الطوارئ بمدينة ويلنجتون للدرجة الثانية ابتداءً من السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وطالبت السفارة بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة النيوزيلندية، حيث تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا في المدينة لمواطن أسترالي قادم من سيدني خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو، وطالبت الوزارة المواطنين الذين كانوا قريبين أو موجودين في مكان اكتشاف الإصابة سرعة إبلاغ الجهات المختصة والتوجه لمراكز الفحص والبدء بإجراءات العزل الصحي.

ولمزيد من التفاصيل يمكن التواصل على أرقام السفارة.

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