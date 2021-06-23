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وسائل إعلام إيرانية،: إحباط محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

وسائل إعلام إيرانية،: إحباط محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

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“الصحة” تدعم مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء بجهاز مخبري متطور

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المنطقة الشرقية

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقتي الباحة وجازان

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقتي الباحة وجازان
http://almnatiq.net/?p=996535
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مستوى الرؤية على محافظات أحد المسارحة، الدائر بني مالك، الطوال، العيدابي، وفيفا، هروب .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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