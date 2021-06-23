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‫جامعة الحدود الشمالية تعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ

‫جامعة الحدود الشمالية تعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ

منطقة الحدود الشمالية
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‫جامعة الحدود الشمالية تعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ

‫جامعة الحدود الشمالية تعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=996538
المناطق - واس

اعلنت جامعة الحدود الشمالية أمس، عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ، ويستمر لغاية يوم 21 من ذو القعدة الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي: https://dgs.nbu.edu.sa/page19.html.
وأوضحت الجامعة أنَّ عمادة الدراسات العليا تدعو جميع الراغبين في مواصلة الدراسة في برامج الدراسات العليا، التي تشمل ماجستير العلوم في الفيزياء، ماجستير الآداب في تقنيات التعليم، وماجستير الآداب في اللغة العربية وماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس.

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