“الصحة” تدعم مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء بجهاز مخبري متطور

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شهد مختبر مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء إضافة تطويرية، إذ تم توريد وتشغيل جهاز جديد للتدفق الخلوي FACSlyric .

وأوضح “تجمع الأحساء الصحي” أن هذا الجهاز الحديث يستخدم لتشخيص سرطان الدم والغدد اللمفاوية، كما يُستخدم لمتابعة مرضى نقص المناعة المكتسبة (HIV)، والعديد من أمراض الصفائح الدموية، حيث سيُسهم – بإذن الله – في رفع كفاءة وفعالية جودة الخدمات المقدمة، واستغناء مستشفيات المحافظة عن نقل العينات إلى خارج المحافظة من أجل إجراء الفحص.

وأضاف التجمع أن هذا الجهاز يُعد نقلة نوعية لوحدة التدفق الخلوي، نظراً لكونه الجهاز الأكثر حداثة، كما أنه يتميز بسرعة ظهور نتائج التحاليل المخبرية ودقتها، وذلك تحت إشراف طاقم متدرب من أطباء أمراض الدم وأخصائيين مختبر قادرين على تشخيص نتائج الجهاز بدقة