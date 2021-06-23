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“صحة عسير” تنفذ 4060 زيارة منزلية للمرضى خلال شهر مايو الماضي

“صحة عسير” تنفذ 4060 زيارة منزلية للمرضى خلال شهر مايو الماضي

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“الصحة” تدعم مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء بجهاز مخبري متطور

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“صحة عسير” تنفذ 4060 زيارة منزلية للمرضى خلال شهر مايو الماضي

“صحة عسير” تنفذ 4060 زيارة منزلية للمرضى خلال شهر مايو الماضي
http://almnatiq.net/?p=996544
المناطق - عسير

نفّذت “صحة عسير” 4060 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال شهر مايو 2021م، استفاد منها 3812 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج، وذلك عبر 48 فريقاً في 20 مستشفى.
وأوضحت “صحة عسير” أنه جرى تنفيذ 143 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.
وتقدم “الصحة” خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة .
يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى طريحي الفراش، وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح، وقرح الفراش، والأنابيب، و القساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، و الخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض، وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض .

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