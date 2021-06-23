الشؤون الإسلامية تنفذ 19,573 برنامجاً دعوياً خلال ثلاثة أشهر

المناطق - واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للدعوة والإرشاد، خلال الربع الثالث من العام الجاري 1442هـ، 19.573 عملاً دعوياً تضمن سلسلة من المحاضرات والكلمات والدروس العلمية والندوات والدورات والدروس الرمضانية في مختلف مناطق المملكة.

وبلغ عدد المحاضرات في مناطق المملكة كافة 1334 محاضرة، و 13,197 كلمة دعوية، و 1,426 درساً علمياً، و 69 ندوة، و 174 دورة علمية، و 736 لقاء دعويا، و 211 مسابقة، قام بها عدد من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين، كما تم نشر 129 مقطع فيديو توعوي، و 976 موشن جرافيك، و 1184 برنامجا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتأتي هذه البرامج في إطار رسالة الوزارة الدعوية والإرشادية في نشر العلم الشرعي النافع، وتوعية أبناء المجتمع وإرشادهم، وغرس قيم الإسلام الحميدة في نفوسهم، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.