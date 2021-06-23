بلدية بيشة تنهي رصف وإنشاء ممرات بطول ٢٠ كيلومتراً

المناطق - عسير

تواصل بلدية بيشة أعمال رصف وإنشاء ممرات مشاة لأكثر من ٢٠ كيلومتر، داخل الأحياء والقرى .

وأوضح رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان ، أن النجاح الكبير الذي تحقق لمشاريع ممرات وأرصفة المشاة، يتجلى في الإقبال المتزايد من جميع فئات المجتمع عليها، للتنزه والترويح وممارسة الرياضة .

وبيَّن آل جلبان أن البلدية تحرص على وجود ممرات المشاة في جميع الأحياء، وتجهيزها بكل وسائل الراحة من أعمال الرصف والتشجير والأنارة، وكذلك التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



وأشار آل جلبان أن إجمالي عدد ممرات ومواقع المشاة التي نُفذت بالفعل ويستفاد منها حالياً يزيد عن ١٤ ممراً وموقعاً ؛ مثل ممشى الروضة بطول ٢٥٠٠ متراً، وممرات الحدائق الواقعة بجنوب المدينة بطول ٦٣٠٠ متراً، وممرات المشاة بحدائق العطف والدحو بطول ٢٠٠٠ متر، والرصيف المحاذي لحديقة البلدية والمعهد المهني وغيرها من ممرات المشاة الأخرى الجاري تنفيذها بعدد من الأحياء والقرى .

مؤكداً أن البلدية تهدف من خلال مشاريع ممرات المشاة إلى تحويل عدد من الشوارع والطرق بوسط المحافظة من وضعها التخطيطي التقليدي وجعلها طرقاً حديثة تعنى بحركة المشاة، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتسهيل انسياب حركة المركبات مع مراعاة النواحي البيئية والعمرانية والتخطيطية لتلك الشوارع دون إخلال بالنمط العمراني بها، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات مع الشوارع الفرعية ومراعاة البعد الإنساني والتجانس مع الفراغات العمرانية المحيطة بهذه الممرات.