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العواد يلتقي مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان

العواد يلتقي مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان

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العواد يلتقي مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان

العواد يلتقي مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=996576
المناطق - واس

التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، بمدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان محمد علي النسور، والعديد من المسؤولين في المفوضية السامية؛ لبحث السبل المثلى لتفعيل التعاون بين الجانبين.
واستعرض العواد خلال اللقاء أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة؛ مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات والتطورات، ونوعيتها، والمدة التي تحققت فيها؛ تعكس عزم القيادة الرشيدة -أيدها الله- على المضي قدما نحو كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما استعراض اللقاء أوجه التعاون المشترك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني المبرمة بين المملكة ممثلةً بهيئة حقوق الإنسان وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحث السبل الرامية إلى تفعيل عددٍ من البنود التي اشتملت عليها المذكرة، والتعاون بين الجانبين بشكلٍ عام، بما يحقق الأهداف المشتركة.

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