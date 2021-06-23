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رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي يشكران القيادة على الموافقة على تحويل stc pay إلى بنك رقمي

رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي يشكران القيادة على الموافقة على تحويل stc pay إلى بنك رقمي

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رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي يشكران القيادة على الموافقة على تحويل stc pay إلى بنك رقمي

رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي يشكران القيادة على الموافقة على تحويل stc pay إلى بنك رقمي
http://almnatiq.net/?p=996579
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي ليصبح من أوائل البنوك الرقمية في المملكة، مثمناً دور البنك المركزي السعودي “ساما” في دعم وتمكين وازدهار التقنية المالية “fintech” في المملكة حتى باتت مقصدًا للاستثمار من أكبر الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال.
وأكد سموه أن تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي يعكس التزام الشركة بأداء دور محوري في التحول الرقمي والتمكين الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص بالتوائم مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.
من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي متكامل يقدم العديد من الخدمات المصرفية الرقمية بالمملكة، مبينًا أن تحويل شركة stc pay إلى بنك رقمي يعكس التزام الشركة بإستراتيجيتها “تجرأ” للنمو في مسارات جديدة غير تقليدية والتحول الرقمي، عادًا هذا التحويل امتدادًا للنجاحات التي سجلتها شركة stcpay في مدة قصيرة.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة stcpay خالد بن سليمان الجاسر: ” إن موافقة مجلس الوزراء تجسّد حرص حكومتنا الرشيدة لتحقيق رؤية 2030؛ لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهي تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد”، مشيرا إلى أن الموافقة تحفّز لبذل المزيد من الجهد لتقديم منتجات مبتكرة تثري تجربة العميل.
وكانت شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay قد تأسست في أكتوبر من العام 2018، كمشروع للمدفوعات الرقمية “فنتك” كشركة تابعة مملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%، وخلال وقت وجيز سجلت الشركة نفسها كأول شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي “ساما” في المملكة، وأكبر محفظة رقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 6 ملايين مستخدم، وأُنشئت تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهي تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.
وسجلت شركة stc pay في نوفمبر من العام الماضي انطلاقة جديدة، حين وقعت اتفاقية مع ويسترون يونيون Western Union- وذلك لبيع حصة أقلية بنسبة مقدارها 15% وبقيمة 200 مليون دولار أمريكي ما يعادل تقييم 5 مليارات ريال للشركة، لتحقق قيمةً سوقية عالية أهّلتها لتكون أول شركة ملياريه (unicorn) في المملكة العربية السعودية وأول شركة تقنية مالية مليارية (unicorn) في الشرق الأوسط.

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