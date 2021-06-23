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تجمع الرياض الصحي الأول يطلق مشروعاً لمواجهة الأمراض المزمنة

تجمع الرياض الصحي الأول يطلق مشروعاً لمواجهة الأمراض المزمنة
http://almnatiq.net/?p=996582
المناطق - الرياض

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول مشروع تحسين أداء الأمراض المزمنة للحد من انتشارها ومعالجتها والتقليل من مضاعفاتها؛ ويقوم البرنامج على مبدأ الرعاية الوقائية والعلاجية والتوعوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وينفذّ هذا المشروع في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في “التجمع الأول”، من خلال فريق مؤهل يشمل طبيب استشاري، اخصائي اجتماعي، اخصائي تغذية، مثقف صحي ومنسق الحالة؛ يعملون على وضع معايير لتشخيص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة مما يؤدي إلى خفض معدلها ومتابعة ادائها وتحسنها بشكل مستمر.

كما ساهم وجود “منسق الحالة” في توجيه المرضى إلى أماكن الرعاية المناسبة، تنظيم عملية مراجعة المريض للطبيب ومتابعة فحوصاته، وتحسين التحكم في الأمراض المزمنة وتقليل فترات الانتظار.

وأوضح د.عبدالمجيد الشويعر نائب الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول للتميز في صحة المجتمع أن احصائيات الإدارة التنفيذية للتميز في صحة المجتمع بأنه بلغ عدد المستفيدين من “منسق الحالة” في الربع الأول من العام 2021 إلى 2,721 مستفيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبلغت نسبة إجمالي مرضى السكري الذين تحسنت حالتهم إلى 77%، ونسبة تحسن إجمالي مرضى الضغط إلى 72%، كما بلغت نسبة تحسن إجمالي مرضى الكوليسترول إلى 67%.

و أضاف د. الشويعر أن هذا المشروع يأتي ضمن اطار عمل “التجمع الأول” في تحقيق جودة الرعاية الصحية، وسلامة ادائها، ومواصلة عمليات التحسين والتطوير المستمر في متابعة وتقويم الخدمات المقدمة لصحة الفرد والمجتمع.

يُذكر أن التجمع الصحي الأول يعمل على إيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول للجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة تُسهِّل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من علاجه، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الصحية الأولية.

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