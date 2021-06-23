أمير الجوف يستعرض خطة التحول في الرعاية الصحية بالمنطقة

المناطق - الجوف

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خطة التحول في الرعاية الصحية بالمنطقة .

جاء ‏ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه اليوم بمدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي ، ووفد من وزارة الصحة، بحضور المستشار ‏الخاص لسموه الدكتور أحمد السناني وعدد من مستشاري الإمارة وكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد.

وبدأ اللقاء بعرض مقدمة عن التحول في الرعاية الصحية، ضمن برامج التحول الصحي الذي تقوده وزارة الصحة لتحقيق تطلعات المواطنين، كأحد برامج التحول الوطني في رؤية المملكه ٢٠٣٠، والذي يعمل بشكل أساسي إلى فصل مهام ومسؤوليات الممول والمشرع والمراقب عن مقدم الخدمه.

ثم أطلع سموه على النموذج الجديد للرعاية الصحية، والذي يهدف الى إعادة تصميم الرعاية الصحية المقدمة بحيث تكون شمولية ومتكاملة متمثلة في نموذج الرعاية الصحية الجديد ويضم 6 أنظمة صحية و6 مستويات لتقديم الخدمة الصحية ، بدلاً من الثلاث مستويات التي كانت في السابق تشمل ” الرعاية الصحية الأولية والأساسية والتخصصية ، أُضيف لها ثلاث مستويات ، وهي مستوى المجتمعات الصحية ، والرعاية الافتراضية، والفرد الممكن .

ثم شاهد الأمير فيصل بن نواف عرض خطة تطبيق التحول في الرعاية الصحية في منطقة الجوف.

وأوضح مدير عام صحة الجوف لسموه ان صحة المنطقة عملت على تسريع التحول الصحي بتطبيق 9 مسارات تحول بين صحية وغير صحية داعمة للأبعاد الثلاثة في التحول الصحي، إضافة إلى تصميم وتطوير خمسة مسارات رعاية صحية في نموذج الرعاية الصحية الجديد و تقييم ودعم خمسة منشآت صحية تمت تهيئتها لتطبيق عدداً من المسارات ، كما أقيمت دورات تدريبية وورش عمل مناسبة للكادر المشارك في تطبيق نموذج الرعاية الجديد.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف في نهاية اللقاء دعم إمارة المنطقة لمثل هذه المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على هذه الارض المباركة والتي تحرص حكومتنا الرشيدة على دعمها وتمويلها لتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 والرامية إلي الاهتمام والعناية بالإنسان وتوفير رغد العيش له.

من جانبه قدم مدير عام صحة الجوف ومرافقيه شكرهم لسمو أمير منطقة الجوف لما يجدونه من دعم و حرص لتقديم أفضل ‏الخدمات الصحية لمواطني ‏المنطقة .