عمالة وافدة تسيطر على سوق الأغنام بوادي الدواسر .. والمواطن يصرخ ما الحل؟

وادي الدواسر - فالح الدوسري

شكا عدد من أهالي محافظة وادي الدواسر من سيطرة العمالة الوافدة على سوق الأغنام بالمحافظة ، وأكدوا أن السوق يشهد فوضى، نشط معها وجود عمالة تقوم بالبيع والشراء، وتمارس الغش دون متابعة من الجهات المختصة.

خلال جولة لـ«المناطق » في السوق، التقت عددًا من الباعة السعوديين الذين عبروا عن معاناتهم من بعض العمالة ، مشيرين إلى أن هذه العمالة تتحرك بحرية في أسواق المحافظة .

وطالبوا بتكثيف الرقابة والنظافة والتنظيم، منوهين بأن هناك ملاحظة مهمة وهي وجود عمالة غير مصرح لها بمزاولة المهنة، وأنهم يتجولون داخل السوق بحرية تامة بدون تواجد كفلائهم داخل السوق ، وبينوا ان السوق بحاجة الى لجان مشكلة لضبط المخالفين وتطبيق الانظمة بصرامة ، لفتح المجال أمام المواطن ليجد رزقه في هذا المجال الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل المادي للعديد من الأسر.

وأكدت وزارة التجارة أنه، وفقًا للنظام، يعاقب كل من يخالف نظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل الى سنتين سنوات ، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بالعقوبتين معًا، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين.