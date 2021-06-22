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إجراء 2466 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بتبوك

إجراء 2466 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بتبوك

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إجراء 2466 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بتبوك

إجراء 2466 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بتبوك
http://almnatiq.net/?p=996597
المناطق - واس

أُجرى مركز القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك 2466 عملية قسطرة قلبية، تكللت – ولله الحمد – بالنجاح، وذلك من بداية العام 2021م وحتى الآن، كما تم إجراء 16 عملية قلب مفتوح.
وقدّم المركز خدماته خلال نفس الفترة لـ 3234 مستفيداً، فيما بلغ عدد المرضى المنومين في العناية القلبية 77 مريضاً.

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