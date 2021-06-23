احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يشيد بجهود رجال الدفاع المدني في حفظ الأرواح والممتلكات
أبرز المواد
 أمير الشرقية: الرياضة النسائية السعودية حققت إنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة
أبرز المواد
 إغلاق 9 منشآت وضبط 13 عاملاً يعملون بشهادات صحية منتهية في مكة
أبرز المواد
 إذا ظهر عليك هذه الأعرض فقد تكون مُصابًا بـ”الورم الدبقي”
أبرز المواد
 “الشورى” يطالب بتوفير وحدات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن الوطن
أبرز المواد
 “هدف” يهيب بمُلاك المدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من “تمهير” وعرض الفرص التدريبية في “طاقات”
محليات
 أمانة جدة تنفذ 4185 جولة وتغلق 25 منشأة مخالفة للاحترازات
منطقة مكة المكرمة
 توزيع أكثر من ١٥ مليون عبوة ماء زمزم بالمسجد الحرام
محليات
 إجراء 2466 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بتبوك
منطقة تبوك
 الفرق الرقابية والتفتيشية بالزكاة والضريبة والجمارك تضبط العديد من المخالفات الضريبية والجمركية
الاقتصاد
 عمالة وافدة تسيطر على سوق الأغنام بوادي الدواسر .. والمواطن يصرخ ما الحل؟
منطقة الرياض
 أمير الجوف يستعرض خطة التحول في الرعاية الصحية بالمنطقة
منطقة الجوف
أمير الحدود الشمالية يشيد بجهود رجال الدفاع المدني في حفظ الأرواح والممتلكات

أمير الحدود الشمالية يشيد بجهود رجال الدفاع المدني في حفظ الأرواح والممتلكات

أبرز المواد
أمير الشرقية: الرياضة النسائية السعودية حققت إنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة

أمير الشرقية: الرياضة النسائية السعودية حققت إنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة

أبرز المواد
إغلاق 9 منشآت وضبط 13 عاملاً يعملون بشهادات صحية منتهية في مكة

إغلاق 9 منشآت وضبط 13 عاملاً يعملون بشهادات صحية منتهية في مكة

أبرز المواد
إذا ظهر عليك هذه الأعرض فقد تكون مُصابًا بـ”الورم الدبقي”

إذا ظهر عليك هذه الأعرض فقد تكون مُصابًا بـ”الورم الدبقي”

أبرز المواد

أمانة جدة تنفذ 4185 جولة وتغلق 25 منشأة مخالفة للاحترازات

أمانة جدة تنفذ 4185 جولة وتغلق 25 منشأة مخالفة للاحترازات
http://almnatiq.net/?p=996606
المناطق - واس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4185 جولة رقابية مع الجهات المعنية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 25 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت الفرق الميدانية خلالها 36 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

روابط ذات صلة

إغلاق 9 منشآت وضبط 13 عاملاً يعملون بشهادات صحية منتهية في مكة

إغلاق 9 منشآت وضبط 13 عاملاً يعملون بشهادات صحية منتهية في مكة
«الحج والعمرة» تحدد موعد انتهاء التسجيل للراغبين في أداء المناسك

«الحج والعمرة» تحدد موعد انتهاء التسجيل للراغبين في أداء المناسك
إغلاق 20 مكتب خدمات في جدة لعدم نظاميتها

إغلاق 20 مكتب خدمات في جدة لعدم نظاميتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*