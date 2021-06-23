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“الشورى” يطالب بتوفير وحدات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن الوطن

“الشورى” يطالب بتوفير وحدات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن الوطن

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“الشورى” يطالب بتوفير وحدات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن الوطن

“الشورى” يطالب بتوفير وحدات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن الوطن
http://almnatiq.net/?p=996613
المناطق - الرياض:

طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص، لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية.

كما دعا المجلس، في جلسته المنعقدة اليوم (الأربعاء)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان.

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