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إذا ظهر عليك هذه الأعرض فقد تكون مُصابًا بـ”الورم الدبقي”

إذا ظهر عليك هذه الأعرض فقد تكون مُصابًا بـ”الورم الدبقي”
http://almnatiq.net/?p=996616
المناطق - وكالات:

كشفت مدينة الملك فهد الطبية عن 7 أعراض تشير إلى احتمالية إصابة الإنسان بالورم الدبقي، وهو عبارة عن ورم يحدث في المخ والحبل الشوكي.

وأوضحت المدينة أن هذا النوع من الورم ينشأ في الخلايا الدبقية التي تحيط بالخلايا العصبية، ويمكن أن يكون مهددا للحياة بحسب موقعه ومعدل نموه.

ولفتت إلى أن أعراض المرض تتضمن الغثيان أو القيء، وسلس البول، ومشاكل في الرؤية، إضافةً إلى الصداع، وفقدان الذاكرة، والتشنج، وصعوبة الكلام.

وأشارت إلى أن طرق العلاج من هذا المرض مختلفة، منها الجراحة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي، والعلاج الدوائي الموجه.

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