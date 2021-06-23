إغلاق 9 منشآت وضبط 13 عاملاً يعملون بشهادات صحية منتهية في مكة

المناطق - واس:

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 157 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية.



وأسفرت الجولات عن إغلاق 9 منشآت تجارية لعدم تجديد التراخيص البلدية، وضبط 13 عاملاً يعملون بشهادات صحية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط مباسط عشوائية لبيع وجبات تُعد بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم إتلاف اللحوم الفاسدة ومصادرة المواد الأولية المستخدمة وفرض الغرامات المالية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.



وأكَّدت الأمانة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على الأنشطة كافة، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 .