أمير الشرقية: الرياضة النسائية السعودية حققت إنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة

المناطق - الدمام - فهد المريخي:

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأربعاء فريق المملكة” النسائي.

وأشاد سموه بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية حيث ازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي، مشيراً إلى أن ممارسة الرياضة سواء للرجال أو النساء له أهمية كبرى لبناء مجتمع صحي فيجب دعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها.

وأضاف سموه نحن سعداء بما تحقق من إنجازات ونطمح أن نرى نتائج أفضل بإذن الله من خلال التركيز على دعم الفرق الناشئة وتمكينها لرفع اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية المختلفة.

وقالت منيرة الحمدان مؤسسة فريق المملكة و كابتن الفريق أن الفريق النسائي يضم الآن حوالي 35 لاعبة وقد بدأ الفريق اللعب عام 2018 وتم تسميته بفريق المملكة نسبة إلى وطننا الغالي.

وأضافت الحمدان أن الفريق لعب الفريق ٢٢ مباراة فاز في ١٩ مباراة وتعادل مباراة بينما خسر مباراتين فقط كما سجل الفريق 149 هدف ودخل مرماه 23 هدف، وحصل الفريق على المركز الاول ٤ مرات والمركز الثاني والثالث مرة واحدة، كما حصل الفريق على ٧ جوائز فردية تضمنت ٣ مرات افضل حارس ومرتين افضل لاعب ومرتين هداف البطولة، و شارك الفريق في بطوله خارجيه في مملكة البحرين وحصل على المركز الأول فيها.

وقدم مدرب الفريق عبدالعزيز العلوني شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لجميع الأنشطة الرياضية في المنطقة وكذلك الفرق الناشئة.