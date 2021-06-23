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أمير الحدود الشمالية يشيد بجهود رجال الدفاع المدني في حفظ الأرواح والممتلكات

أمير الحدود الشمالية يشيد بجهود رجال الدفاع المدني في حفظ الأرواح والممتلكات

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أمير الحدود الشمالية يشيد بجهود رجال الدفاع المدني في حفظ الأرواح والممتلكات

أمير الحدود الشمالية يشيد بجهود رجال الدفاع المدني في حفظ الأرواح والممتلكات
http://almnatiq.net/?p=996634
المناطق - الحدود الشمالية:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الدفاع المدني لحفظ الأرواح والممتلكات، مثنيًا على جهود منسوبي الدفاع المدني وأدوارهم الوقائية في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات بمختلف الظروف العادية والاستثنائية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور طلال بن إبراهيم بديوي، وعددًا من ضباط الإدارة الذي قدموا تقريرًا عن حملات السلامة.

ودعا سموه إلى نشر الثقافة العامة للسلامة من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة لإيصال وسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية, ومدّ جسور التواصل مع الجميع من أجل تثقيف المجتمع وتعزيز قدرات المواطنين والمقيمين للتصرف السليم في حالات الطوارئ، وإقامة عدد من الفعاليات، للتعريف بدور الدفاع المدني.

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