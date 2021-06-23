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إغلاق 7 منشآت وضبط 83 مخالفة للتدابير الصحية وإجراءات كورونا في الشرقية

إغلاق 7 منشآت وضبط 83 مخالفة للتدابير الصحية وإجراءات كورونا في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=996637
المناطق - الدمام:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين، 1572 جولة رقابية، من ضمنها 11 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، و38 جولة تمت بناء على بلاغ عبر مركز 940.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 83 مخالفة، شملت 68 مخالفة للتدابير الصحية، و15 مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 14 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940.

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