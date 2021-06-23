نائب أمير جازان يستقبل عددا من مدراء الإدارات المكلفين حديثا بالإمارة

المناطق - جــازان - فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية سعيد بن مناحي الخنفري ومدير إدارة التميز المؤسسي أحمد بن موسى أبو قرن، و الذين تم تكليفهم مؤخرا بالعمل بديوان الإمارة.



وجرى خلال اللقاء،بحث الموضوعات التي تهم عمل الشؤون القانونية والتميز المؤسسي مع مختلف الإدارات بديوان الامارة والخطط والبرامج المستقبلية، والسبل الكفيلة بسرعة إنجاز العمل والتقارير والبرامج وتذليل الصعوبات التي قد تعترض عملهم .



ووجه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز , الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم، من خلال ما يقومون به من مهام وأعمال , راجياً لهم العون والتوفيق من الله تعالى.



من جانبهم عبر مدراء الإدارات المكلفون , عن سعادتهم بالتوجيهات التي استمعوا إليها من سمو نائب أمير منطقة جازان , منوهين بما تجده كافة الادارات بالامارة والمحافظات والمراكز بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وسمو نائبه , سائلين المولى عز وجل العون أن يمدهم بعونه للقيام بالمهام والأعمال المناطة بهم , وتحقيق كل ما فيه خير الوطن وخدمة المواطن.



حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جــازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.