الحوار الوطني بالشرقية يُكرم جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

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كرّم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية الشريك الاستراتيجي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمناسبة اختتام الموسم الخامس برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي.



وبهذه المناسبة، قدّم سعادة مدير فرع المركز بالشرقية الدكتور خالد بن محمد البديوي درعًا تكريميًا لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، على الانجاز الوطني المتمثّل في تعزيز قيم التعايش من خلال برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي لدى طلاب الجامعة، ضمن مبادرة “نبض وطن” والذي تنفذه الجامعة بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منذ انطلاقه في الجامعة عام 1438هـ.



كما تم في الاجتماع، استعراض منجزات السنوات الخمس والتي تمثلت في مشاركة 23768 طالب وطالبة من خلال 554 دورة تدريبية بمشاركة 171 عضو هيئة تدريس، فيما نفّذ الطلاب 3456 عملاً تطوعيًا تهدف في تمكين قيم التعايش بين المشاركين.



كما تم عرض الجهود التي بذلتها عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة في دمج البرنامج ضمن مادة “مهارات الاتصال” مما أكسب البرنامج استمرارية لمدة خمسة سنوات، وفي نهاية اللقاء، تم تكريم سعادة عميد عمادة السنة التحضيرية للدراسات المساندة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد وسعادة وكيل التطوير والجودة في عمادة السنة التحضيرية الدكتور ناصر بن سعود الريّس.



وبهذه المناسبة، أكّد مدير فرع المركز بالشرقية سعادة الدكتور خالد البديوي أن “هذه البرامج الوطنية النوعية، وبالتعاون مع الجهات التعليمية والمؤسسات ذات العلاقة، تُساهم –بإذن الله- في رفع وعي الشباب والفتيات وترسيخ قيم الحوار والتسامح والاعتدال في المجتمع مما يعزز في بناء حصانة ذاتية لدى الشباب والفتيات”.



يُذكر أن برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي من البرامج الوطنية التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله، وسمو نائبه الكريم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله.

