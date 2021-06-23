8 تطبيقات لهواتف “أندرويد” تسرق بيانات وأموال المستخدمين

المناطق - وكالات:

كشفت شركة متخصصة بأمن المعلومات، عن وجود 8 تطبيقات بمتجر “أندرويد” مصابة ببرمجية خبيثة، تعمل على سرقة البيانات والأموال من هاتف الضحية دون علمه.

وأوضحت شركة “Quick Heal Security Labs” الأمنية، أنها أبلغت “جوجل” بالتطبيقات المصابة ببرمجية “الجوكر” الخبيثة، والتي قامت بدورها بحذف تلك التطبيقات مباشرة من متجرها، لحماية بيانات المستخدمين.

وتضمنت قائمة التطبيقات المصابة بالبرمجية الخبيثة، وفقا لموقع قناة “الشرق”: “Auxiliary Message”، و”Travel Wallpapers”، و”Fast Magic SMS”، و”Super Message”، و”Free CamScanner”، و”Element Scanner”، و”Go Messages”، بالإضافة إلى “Super SMS”.

يشار إلى أن برمجية “الجوكر” الخبيثة، تشكل خطورة بالغة على خصوصية المستخدمين؛ إذ تصيب هواتفهم بهدف سرقة البيانات، مثل قائمة جهات الاتصال والرسائل النصية، وبيانات أخرى حساسة.

يذكر أن مجموعة من الباحثين في أمن المعلومات اكتشفوا في أبريل الماضي، وجود 10 تطبيقات في متجر “هواوي”، تحمل داخلها برمجية، تقوم بتسجيل اشتراك المستخدمين في خدمات مدفوعة دون علمهم.