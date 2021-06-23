أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

المناطق - واس:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم، حفل تكريم الفائزين في مسابقة سموه لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات بالمنطقة في دورتها السادسة لعام 1442 ، التي أقيمت بمشاركة نحو 190 طالباً وطالبة.



وقال سموه: نحن سعداء بوجودكم هذا اليوم في قصر الحكم الذي نلتقي فيه على مائدة القرآن هذا الكتاب العظيم دستور هذه البلاد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم وهذا الوضع يجب أن تقدرونه أحق التقدير لأن العمل بالقرآن مهم جداً ويحوي أشياء كثيرة في كل الأمور الذي يجب أن يتمثلها الإنسان في حياته وفي مسيرته العملية والعلمية في نفس الوقت.



وأوضح سموه أن وجود هؤلاء الطلبة في إمارة الرياض اليوم وفي قصر الحكم مع أولياء مصدر فخر بهم وبالجمعية التي تؤدي هذا الدور، راجياً التوفيق من الله في خدمة هذه البلاد في كل الأمور والمجالات.



وأضاف ” نشكر باسمكم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ونرجو إن شاء الله أن تكون لقاءاتنا مستمرة في تفوق وفي جوائز تحصدونها وتحصلون عليها في كل مجال , وأرجو لكم التوفيق والسداد وأن يحفظ الله هذه البلاد”.



من جانبه ألقى رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض الأمين العام للمسابقة الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله الهذلول كلمة، عبر فيها شكره لسموه على الرعاية الكريمة لهذه المسابقة وهذا الحفل وتكريم الفائزين بحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره في محافظات الرياض ،مشيراً إلى مرور 7 سنوات على هذا المسابقة، وما شهدته من إقبال كبير من أبناء هذا الوطن، مبيناً أن عدد المكرمين في الحفل بلغ (24) فائزاً و( 22) فائزة، ومجموع الجمعيات التي تأهلت للمراحل النهائية (22)جمعية من محافظات منطقة الرياض.



وفي ختام الحفل سلم سموه الفائزين جوائزهم والتقطت الصور التذكارية.



حضر الحفل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ عواد العنزي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد.