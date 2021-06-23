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بـأكثر من 765 مليون ريال.. أمانة جدة تواصل تنفيذ 7 مشاريع لتصريف الأمطار

بـأكثر من 765 مليون ريال.. أمانة جدة تواصل تنفيذ 7 مشاريع لتصريف الأمطار
http://almnatiq.net/?p=996688
المناطق - واس:

أكدت أمانة محافظة تواصل الأعمال في تنفيذ سبعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليونا و 451 ألف ريال ، التي تأتي في إطار مشاريع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م .

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني ، أن مشاريع مبادرات تصريف الأمطار الجاري تنفيذها تشمل : (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) – مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار – مشروع طريق الحرمين بحي النخيل – مشروع حي التيسير – مشروع حي الأصالة – بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة) .

وأشار إلى أن الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى والتي شملت : (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا – مشروع حي الواحة – مشروع محطة الرفع لنفق السلام – مشروع ميدان السارية – مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء – ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ 61 ألفا و 500 متر وتركيب 623 منهولا و 876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي .

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