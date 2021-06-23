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أمير تبوك يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=996691
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، مدير ميدان الهجن بالمنطقة أحمد العطوي.

واطلع سموه على تقرير عن ميدان الهجن يحتوي على إحصائيات عن أعداد الهجن والملاك والسباقات الأسبوعية التي تم تنفيذها, إضافة إلى استعدادات الميدان للمرحلة القادمة.

ونوه سمو أمير المنطقة بالدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الهجن بالمملكة من لدن القيادة الحكيمة, والجهود التي بذلتها لجان ميدان الهجن بالمنطقة, مؤكداً أهمية الاهتمام بسباقات الهجن كونه موروثًا شعبيًا أصيلًا بما ينعكس إيجابًا على تطوير رياضة الهجن والمسابقات المحلية والدولية.

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