أمير القصيم يؤكد على دور الغرف التجارية لدعم الحركة الاقتصادية والإستثمارية

المناطق - القصيم:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية الجهود التي تبذلها الغرف التجارية الصناعية، لتحقيق مصلحة منسوبيها والمستفيدين من خدماتها وأنشطتها الاقتصادية ، والإسهام في دعم الحراك الإقتصادي ودعم الإنشطة الإستثمارية وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الإستثماري بالمنطقة .

ونوّه سمو أمير القصيم بدور الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس لخدمة رجال الأعمال بالمحافظة ، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة التنمية بالمحافظة وزيادة المساهمة والتنسيق في دعم القطاع التجاري والسياحي لخدمة أبناء المنطقة، وزوارها من خلال إقامة الورش والمحاضرات والدورات التدريبية بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص والحكومي .

جاء ذلك بعد تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، التقرير السنوي لأنشطة وجهود الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس للسنة المالية 2020 م ، وعرض أبرز الأعمال والمنجزات خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس فايز بن ذعار الحربي.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من رئيس الغرفة عن ما تضمنه التقرير من إنجازات، وأبرز الخطط والأنشطة والفعاليات التي نفذتها الغرفة خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى تطلعات الغرفة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة وفقاً لرؤية المملكة 2030م.

ونوّه سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بالجهود التي تبذلها غرفة الرس لخدمة المحافظة ، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة التنمية بالمحافظة وزيادة المساهمة والتنسيق في دعم القطاع التجاري والسياحي لخدمة أبناء المنطقة، وزوارها من خلال إقامة الورش والمحاضرات والدورات التدريبية بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص والحكومي .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .