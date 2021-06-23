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جامعة جازان تطلق برنامجها لدعم النشر العلمي في الدوريات العالمية

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جامعة جازان تطلق برنامجها لدعم النشر العلمي في الدوريات العالمية

جامعة جازان تطلق برنامجها لدعم النشر العلمي في الدوريات العالمية
http://almnatiq.net/?p=996706
المناطق - جازان:

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة البحث العلمي عن آليات وضوابط برنامج مكافأة النشر العلمي لعام 2021م، لدعم النشر في الدوريات العلمية العالمية.
وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور إبراهيم قصادي أن البرنامج يهدف في مرحلته الأولى لدعم النشر البحثي عالميًا في الدوريات العلمية ذات المعايير المتقدمة في مجال البحث العلمي، والتي تُسهم في إثراء الحركة البحثية والعلمية بالجامعة وتقدمها في التصنيفات العالمية للجامعات.
وبين أن الجامعة اشترطت في المستفيد من البرنامج، أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بها أو من في حكمهم، وأن تكون الورقة العلمية منشورة في دورية ذات جودة عالية، وعبارة عن مقالة أصيلة أو مراجعات أدبية (Original/Review Article) ومنشورة في صورتها النهائية ومرقمة الصفحات.

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