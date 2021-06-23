مواقف دعوية وتربوية في جائحة كورونا محاضرة نسائية بتنومة

المناطق - عسير:

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة تنومة ــ القسم النسائي، يوم غدٍ الخميس الرابع عشر من شهر ذو القعدة الجاري، محاضرة نسائية بعنوان “مواقف دعوية وتربوية في جائحة كورونا”، تلقيها الأستاذة هيفاء بنت عبدالله الرشيد، وذلك عبر البث المباشر على تطبيق زووم الساعة الرابعة عصراً.

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وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية النسائية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة عسير، عبر الوسائط الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لحث المرأة المسلمة على التزود من العلم الشرعي، وتوعية الوسط النسائي بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.