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جمعية مودة تشكر أمير مكة بعد توقيع شراكتها لتنفيذ مشروع “سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية عبر أسر الضمان الاجتماعي”

جمعية مودة تشكر أمير مكة بعد توقيع شراكتها لتنفيذ مشروع “سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية عبر أسر الضمان الاجتماعي”
http://almnatiq.net/?p=996768
المناطق - مكة المكرمة:

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية المودة م.فيصل بن سيف الدين السمنودي الشكر لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على رعاية توقيع مذكرة التعاون
بين أمانة محافظة جدة و بنك التنمية الاجتماعية وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وجمعية المودة للتنمية الاسرية لتنفيذ مشروع “سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية عبر أسر الضمان الاجتماعي” ولفت إلى أن رعاية سموه تؤكد الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه الدولة لمؤسسات القطاع غير الربحي في تنفيذ مثل هذه المبادرات.

وبين م.فيصل السمنودي رئيس مجلس إدارة جمعية المودة أن هذا المشروع ينطلق من هدف برنامج التحول الوطني في تحويل أسر الضمان الاجتماعي من الاحتياج للإنتاج بشراكة بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأمانة جدة وبنك التنمية الاجتماعية وجمعية المودة للتنمية الأسرية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين 120 أسرة ضمانية (أرامل ومطلقات) ببيع الخضار والفواكه في منافذ بيع جديدة بستة حدائق موزعة على مدينة جدة وسيتم تمكين الأسر عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة بدورات تدريبية حرفية ومهنية لمدة شهر عبر عدة مسارات قبل بدء البيع تبدأ بكيفية تأسيس المشروع و العلاقة مع الموردين والمزارعين و الإدارة المالية للمشروع والاشتراطات الصحية والجودة وآليات التسويق للمشروع , كما سيتم استخراج تراخيص للأسر , وسيتم متابعة الأسر لمدة 5 سنوات لحين تمكينها بالكامل من إدارة مشاريعهم الخاصة.

وأكد السمنودي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي جمعية المودة في خططها إلى بناء شراكات استراتيجية وعلاقات تكاملية مع مختلف المؤسسات والقطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع تنموي فعًال.

وأشار السمنودي إلى أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تأسست عام 2018م وتقيم عدد من البرامج والدورات التدريبية المختلفة وهدفها التمكين الحرفي والمهني للأرامل والمطلقات ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وأن الأكاديمية في خطتها بالإضافة للتمكين المهني تسعى لتقديم القروض التمويلية للمشاريع متناهية الصغر عبر شراكتها مع بنك التنمية الاجتماعي وتقديم السكن لمستفيدات صندوق ترابط عبر شراكتها مع وزارة الإسكان في برنامج الإسكان التنموي .

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