“التعاون الإسلامي” تدين بشدة محاولة استهداف المدنيين في جازان بطائرة مفخخة

المناطق_واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم ، بأشد العبارات , إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان ، مشيدا بيقظة واحترافية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها.

وشدد الأمين العام على إدانة منظمة التعاون الاسلامي لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في المملكة، عادّاً ذلك “جرائم حرب”.

وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.