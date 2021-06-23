بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في مراكز طوارئ الحرم عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أكثر من 640 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام 1442 هـ .
وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد الدور الفعال لمراكز طوارئ الحرم لخدمة الزوّار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام على مدار العام ، لافتاً النظر إلى وجود مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام وأنها تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .
وبيّن أن مراكز طوارئ الحرم تهدف إلى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين، حيث إن المراكز مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة .
وأشار إلى أن سرعة التعامل مع الحالات بكل عناية هي أساس العمل في مراكز طوارئ الحرم مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة بشأن فيروس كرونا المستجد “كوفيد19” .
مراكز طوارئ الحرم تخدم أكثر من 640 مستفيد خلال الثلاثة أشهر الماضية
بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في مراكز طوارئ الحرم عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أكثر من 640 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام 1442 هـ .
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