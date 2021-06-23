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مراكز طوارئ الحرم تخدم أكثر من 640 مستفيد خلال الثلاثة أشهر الماضية

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مراكز طوارئ الحرم تخدم أكثر من 640 مستفيد خلال الثلاثة أشهر الماضية

مراكز طوارئ الحرم تخدم أكثر من 640 مستفيد خلال الثلاثة أشهر الماضية
http://almnatiq.net/?p=996773
المناطق_واس

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في مراكز طوارئ الحرم عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أكثر من 640 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام 1442 هـ .
وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد الدور الفعال لمراكز طوارئ الحرم لخدمة الزوّار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام على مدار العام ، لافتاً النظر إلى وجود مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام وأنها تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .
وبيّن أن مراكز طوارئ الحرم تهدف إلى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين، حيث إن المراكز مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة .
وأشار إلى أن سرعة التعامل مع الحالات بكل عناية هي أساس العمل في مراكز طوارئ الحرم مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة بشأن فيروس كرونا المستجد “كوفيد19” .

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