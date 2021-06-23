وزارة النقل تواصل استكمال أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض

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تواصل وزارة النقل استكمال أعمال تنفيذ الطريق الرابط بين الباحة والرياض البالغ طوله (170) كم، ويتكون من ست مراحل.

وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وجاري استكمال المرحلة الثالثة وتبلغ نسبة إنجازها 38%، إضافة إلى استكمال أعمال المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 64% ، والمرحلة الخامسة بنسبة إنجاز تبلغ 34% والمرحلة الأخيرة بنسبة 5% ، إضافة إلى استكمال التقاطع الذي بلغت نسبة إنجازه 85%.

ويهدف المشروع إلى اختصار الوقت وتقليص طريق السفر من الباحة إلى الرياض والمنطقة الشرقية بـ(280) كم عن الطريق الحالي, ويأخذ في الحسبان تحسين البنية التحتية والإسهام في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق التابعة للوزارة, كما يسهم في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات فعالة لجميع المستفيدين من قطاع النقل.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على جميع طرق المملكة ، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة، حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ كل مشاريعها التنموية الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030م.