موارد الرياض يعرف الأيتام المحتضنين في الأسر بالتخطيط الجيد والحماية الإلكترونية

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نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة الأسر الكافلة خلال الشهر الحالي ثلاث برامج تدريبية للأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة وذلك ضمن اتفاقيات التعاون التي عقدها الفرع مع مراكز التدريب خلال العام .

تناولت البرامج التدريبية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام واقيمت تحت عناوين ” الأمن السيبراني وقواعد وفنون النجاح واساسيات تصميم الأزياء” مجموعة من المحاور ابرزها” التخطيط الجيد للوظيفة ، تحديد المسؤوليات، السلوك المناسب في الفضاء الإلكتروني ، اهم برامج الحماية في الأجهزة ، التعرف على اساسيات تصميم الأزياء واهم المصممين وانواع التصاميم المعروفة ” صاحب الدورات العديد من العروض المرئية وشارك الحضور بطرح الأسئلة والمناقشات.

يذكر أن إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تتولى مهام تسهيل اجراءات تقديم الخدمات والدعم والمساندة للأسر الكافلة والايتام المحتضنين لديها من خلال ثلاث وحدات ” وحدة الإحتضان ، وحدة المتابعة ، وحدة الوثائق والسجلات”