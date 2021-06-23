احدث الأخبار

شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب
أبرز المواد
 ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر
أبرز المواد
 موارد الرياض يعرف الأيتام المحتضنين في الأسر بالتخطيط الجيد والحماية الإلكترونية
أبرز المواد
 وزارة النقل تواصل استكمال أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي
أبرز المواد
 مراكز طوارئ الحرم تخدم أكثر من 640 مستفيد خلال الثلاثة أشهر الماضية
أبرز المواد
 جمعية مودة تشكر أمير مكة بعد توقيع شراكتها لتنفيذ مشروع “سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية عبر أسر الضمان الاجتماعي”
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تدين بشدة محاولة استهداف المدنيين في جازان بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 شرطة نجران: ضبط (4) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصر.. قرار بزيادة المعاشات 13%
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض 4 طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية
أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

أبرز المواد
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

أبرز المواد
“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر

“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر

أبرز المواد
موارد الرياض يعرف الأيتام المحتضنين في الأسر بالتخطيط الجيد والحماية الإلكترونية

موارد الرياض يعرف الأيتام المحتضنين في الأسر بالتخطيط الجيد والحماية الإلكترونية

أبرز المواد

شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب
http://almnatiq.net/?p=996794
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثتين، تمثلتا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي والاستيلاء على ما تحويه من أموال، تجاوزت (500,000) ريال، تم استرداد مبلغ (173,360) ريالًا، وعثر بحوزتهما على سبائك ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (45,220) ريال ومعدات وأدوات الجريمتين،وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية
“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر

“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر
موارد الرياض يعرف الأيتام المحتضنين في الأسر بالتخطيط الجيد والحماية الإلكترونية

موارد الرياض يعرف الأيتام المحتضنين في الأسر بالتخطيط الجيد والحماية الإلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*