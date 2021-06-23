شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثتين، تمثلتا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي والاستيلاء على ما تحويه من أموال، تجاوزت (500,000) ريال، تم استرداد مبلغ (173,360) ريالًا، وعثر بحوزتهما على سبائك ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (45,220) ريال ومعدات وأدوات الجريمتين،وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.