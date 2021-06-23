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شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال

شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال

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شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال

شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال
http://almnatiq.net/?p=996796
المناطق_واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال، وتزيد قيمة المسروقات على (30,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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