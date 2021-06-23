احدث الأخبار

التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد
أبرز المواد
 شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب
أبرز المواد
 ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر
أبرز المواد
 موارد الرياض يعرف الأيتام المحتضنين في الأسر بالتخطيط الجيد والحماية الإلكترونية
أبرز المواد
 وزارة النقل تواصل استكمال أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي
أبرز المواد
 مراكز طوارئ الحرم تخدم أكثر من 640 مستفيد خلال الثلاثة أشهر الماضية
أبرز المواد
 جمعية مودة تشكر أمير مكة بعد توقيع شراكتها لتنفيذ مشروع “سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية عبر أسر الضمان الاجتماعي”
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تدين بشدة محاولة استهداف المدنيين في جازان بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 شرطة نجران: ضبط (4) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد

التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد

أبرز المواد
شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال

شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال

أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

أبرز المواد
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

أبرز المواد

التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد

التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد
http://almnatiq.net/?p=996799
المناطق_ الرياض

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لمكتب العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض هذا الأسبوع من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 28 عاملًا في احدى شركات المقاولات وإعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وكان مجموع المبالغ المستردة 850,000 ألف ريال .

الجديز بالذكر ان إدارة التسوية الودية بمكاتب العمل تعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها تقريب وجهات النظر والوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين من خلال المصلحين الذين تم تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء ومدراء الإدارات الذين تم دعمهم بالصلاحيات والأدوات للقياس وضمان جودة جلسات التسوية الودية.

روابط ذات صلة

شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال

شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال
شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*