وزير الصناعة والثروة المعدنية يستقبل السفير الألماني لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف في مكتبه بالوزارة، سفير جمهوريـة ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حيثُ رحب معاليه بسفير جمهوريـة ألمانيا الاتحادية، منوهًا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وبحث معه عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين خاصة في المجال الصناعي والتعديني، ونجاح المملكة في رئاسة مجموعة قمة العشرين، وإستراتيجية الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين.

كما تناول اللقاء مناقشة الفرص التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين للشركات الألمانية وسبل تعزيز هذه الفرص، وتعزيز حضورها مثل صناعة قطع الغيار الأساسية لأنظمة مكافحة الحريق من معدات وآليات بالمدن الصناعية، وتعزيز التعاون في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وسبل تعزيز ها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين المشتركة.

وترتبط المملكة وألمانيا التي تعد واحدة من أكبر خمس دول صناعية في العالم، بعلاقات اقتصادية متينة، إذ وصلت قيمة صادرات المملكة إلى ألمانيا خلال عام 2019م نحو 3.277 مليار ريال تتنوع بين منتجات معدنية وكيماوية عضوية، وكيماوية منوعة، واللدائن ومصنوعاتها إضافة إلى النحاس ومصنوعاته، فيما بلغت واردات ألمانيا إلى المملكة 27,649 مليار ريال توزعت بين الآلات والسيارات ومنتجات الصيدلة، إضافة إلى الأجهزة الطبية والبصرية، والمعدات الكهربائية.