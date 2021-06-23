احدث الأخبار

وزير الصناعة والثروة المعدنية يستقبل السفير الألماني لدى المملكة
أبرز المواد
 التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد
أبرز المواد
 شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب
أبرز المواد
 ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر
أبرز المواد
 موارد الرياض يعرف الأيتام المحتضنين في الأسر بالتخطيط الجيد والحماية الإلكترونية
أبرز المواد
 وزارة النقل تواصل استكمال أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي
أبرز المواد
 مراكز طوارئ الحرم تخدم أكثر من 640 مستفيد خلال الثلاثة أشهر الماضية
أبرز المواد
 جمعية مودة تشكر أمير مكة بعد توقيع شراكتها لتنفيذ مشروع “سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية عبر أسر الضمان الاجتماعي”
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تدين بشدة محاولة استهداف المدنيين في جازان بطائرة مفخخة
أبرز المواد
وزير الصناعة والثروة المعدنية يستقبل السفير الألماني لدى المملكة

وزير الصناعة والثروة المعدنية يستقبل السفير الألماني لدى المملكة

أبرز المواد
التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد

التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد

أبرز المواد
شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال

شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال

أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

أبرز المواد

وزير الصناعة والثروة المعدنية يستقبل السفير الألماني لدى المملكة

وزير الصناعة والثروة المعدنية يستقبل السفير الألماني لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=996802
المناطق_واس

استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف في مكتبه بالوزارة، سفير جمهوريـة ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حيثُ رحب معاليه بسفير جمهوريـة ألمانيا الاتحادية، منوهًا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وبحث معه عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين خاصة في المجال الصناعي والتعديني، ونجاح المملكة في رئاسة مجموعة قمة العشرين، وإستراتيجية الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين.
كما تناول اللقاء مناقشة الفرص التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين للشركات الألمانية وسبل تعزيز هذه الفرص، وتعزيز حضورها مثل صناعة قطع الغيار الأساسية لأنظمة مكافحة الحريق من معدات وآليات بالمدن الصناعية، وتعزيز التعاون في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وسبل تعزيز ها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين المشتركة.
وترتبط المملكة وألمانيا التي تعد واحدة من أكبر خمس دول صناعية في العالم، بعلاقات اقتصادية متينة، إذ وصلت قيمة صادرات المملكة إلى ألمانيا خلال عام 2019م نحو 3.277 مليار ريال تتنوع بين منتجات معدنية وكيماوية عضوية، وكيماوية منوعة، واللدائن ومصنوعاتها إضافة إلى النحاس ومصنوعاته، فيما بلغت واردات ألمانيا إلى المملكة 27,649 مليار ريال توزعت بين الآلات والسيارات ومنتجات الصيدلة، إضافة إلى الأجهزة الطبية والبصرية، والمعدات الكهربائية.

روابط ذات صلة

التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد

التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد
شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال

شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال
شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*