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10 فوائد صحية تمنحها فاكهة التين للحامل والجنين

10 فوائد صحية تمنحها فاكهة التين للحامل والجنين
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المناطق_ الرياض

يشتهر فصل الصيف بمجموعة متنوعة من الفواكه المفيدة ، أبرزها التين المذكور في القرآن في قولة تعالى: “وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ”، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الأم والجنين على حدٍ سواء.

في التقرير التالي، نستعرض 10 فوائد تمنحها فاكهة التين للحامل، وفقًا لموقعي “Healthy mummy” و”Stylesalife”.

1- ضبط ضغط الدم

يتميز التين باحتوائه على البوتاسيوم، وهو من المعادن التي تحتاجها الحامل، لتنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل والأملاح بالجسم وتنظيم ضربات القلب.

2- تقوية العظام

يساعد التين على تقوية عظام الحامل وحمايتها من الإصابة بالكسور والهشاشة، بفضل محتواه العالي من معدن الكالسيوم، الذي يساعد أيضًا على إمداد جسدها بالطاقة ومقاومة الشعور بالخمول.

3- زيادة المناعة

يلعب التين دورًا كبيرًا في تقوية مناعة الحامل وتعزيز قدرة جسدها على مكافحة البكتيريا والفيروسات والفطريات، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساهم أيضًا في الحفاظ على مرونة وحيوية البشرة.

4- تعزيز نمو الجنين

يتميز التين باحتوائه على حمض الفوليك، وهو من العناصر الغذائية المفيدة للأم والجنين، حيث يساعد على تعزيز نمو الجنين وحمايته من الإصابة بالتشوهات الخلقية، أما الأم، فهو يقلل من فرص تعرضها للإجهاض والولادة المبكرة.

5- الوقاية من الأنيميا

يقلل التين من فرص الإصابة بالأنيميا أثناء الحمل، نتيجة لاحتوائه على معدن الحديد، الذي يساعد على إنتاج هيموجلوبين الدم، المسئول عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

كما يساهم فيتامين سي المتوفر بالتين في تحسين قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديد من الأطعمة.

6- ملين طبيعي

يعادل التين فعالية الملينات التي تستخدمها الحامل لعلاج الإمساك، فهو من الفواكه الغنية بالألياف، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

7- تخفيف الغثيان الصباحي

ينصح أطباء النساء والتوليد، بإدراج التين في وجبة الإفطار أثناء الحمل، للاستفادة من فيتامين B6، الذي يساهم في تخفيف الغثيان الصباحي.

8- الحفاظ على الوزن

يمكن للحامل الاعتماد على التين، للحفاظ على وزنها من الزيادة، لأنه يحتوي نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، كما يتميز بغناه بالألياف، التي تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

9- منع الإصابة بالكلف

يوفر التين حماية للحامل ضد مرض الكلف الذي قد تصاب به، نتيجة لاضطراب الهرمونات بالجسم، بسبب احتوائه على مادة السورالين.

10- خفض الكوليسترول بالدم

تصبح الحامل بمنأى عن الإصابة بأمراض القلب عند تناولها لأوراق التين، لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

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