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في دورة تدريبية..”الزراعة” تستعرض آليات مكافحة سوسة النخيل الحمراء بأملج

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في دورة تدريبية..”الزراعة” تستعرض آليات مكافحة سوسة النخيل الحمراء بأملج

في دورة تدريبية..”الزراعة” تستعرض آليات مكافحة سوسة النخيل الحمراء بأملج
http://almnatiq.net/?p=996808
المناطق_تبوك

بتوجيه من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة تبوك المهندس / هزاع بن الافنس الرويلي قام مشرف برنامج سوسة النخيل الحمراء بالفرع المهندس / فواز مسلم الجهني بعمل دورة تدريبية تطبيقية لعلاج النخيل من آفة سوسة النخيل بالطريقة الكيميائية الحديثة والمعتمدة وزارياً باستخدام اقراص مركب فوسفيد الالمينيوم (التبخير) وكذلك رفع كفاءة العاملين في الإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء للحد من خطورتها والقضاء عليها، وتعريفهم بسلوك الحشرة والكشف المبكر عن الإصابة والأساليب الحديثة لذلك، إضافة إلى طرق الإبلاغ عن الإصابة والوسائل المناسبة للسيطرة عليه ، اتى ذلك بحضور مدير مكتب الوزارة  المهندس هشام عبدالله المنزلاوي ونائبه الاستاذ / أمجد بن عبدالله ثلابوفرق مكافحة السوسة بمكتب الوزارة بأملج.

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