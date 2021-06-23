رئيس جمهورية جامبيا يزور المسجد النبوي

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زار فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة, حيث أدى الصلاة فيه وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم -، وصاحبيّه – رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.