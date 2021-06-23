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المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين يزور مركز “اعتدال”

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المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين يزور مركز “اعتدال”

المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين يزور مركز “اعتدال”
http://almnatiq.net/?p=996827
المناطق_واس

زار المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين مساعد الرئيس للشؤون الخارجية رئيس المراسم الرئاسية روبرت إيريك اليوم, المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”, وكان في استقباله الأمين العام لاعتدال الدكتور منصور الشمري وذلك في مقر المركز.
وقدم إيريك شكره على حفاوة الاستقبال والتعريف بالمركز ، الذي تصبوا نحو هدفه كل الدول التي تسعى إلى مكافحة الفكر المتطرف.
وناقش الاجتماع جهود مكافحة الفكر المتطرف، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في إدارة القيادة والسيطرة، تعرف خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي بُنيت وطُورت داخل المركز، والتقط الضيوف صورًا تذكارية قبل مغادرتهم المركز, كما قدم الأمين العام للمركز هدية تذكارية إلى المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين.

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