احدث الأخبار

«الصحة»: انخفاض وفيات كورونا في المملكة بنسبة 74%
أبرز المواد
 المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين يزور مركز “اعتدال”
أبرز المواد
 «تويتر» تختبر ميزتين جديدتين لدعم صناع المحتوى.. تعرّف عليهما
أبرز المواد
 وزارتا الرياضة والثقافة بالتعاون مع (فورمولا 1) تطلقان مسابقة “سباق مع الفن”
أبرز المواد
 دليل على الإصابة ببعض الأمراض.. طبيب يوضح أسباب الشعور المستمر بالعطش
أبرز المواد
 رئيس جمهورية جامبيا يزور المسجد النبوي
أبرز المواد
 في دورة تدريبية..”الزراعة” تستعرض آليات مكافحة سوسة النخيل الحمراء بأملج
أبرز المواد
 10 فوائد صحية تمنحها فاكهة التين للحامل والجنين
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية يستقبل السفير الألماني لدى المملكة
أبرز المواد
 التسوية الودية بالرياض تسترد 850 ألف ريال خلال يوم واحد
أبرز المواد
 شرطة القصيم : القبض على مواطنين ارتكبا سرقة أحد المخازن بعد تكسير الأقفال
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مخالفَين تورطا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب
أبرز المواد
«الصحة»: انخفاض وفيات كورونا في المملكة بنسبة 74%

«الصحة»: انخفاض وفيات كورونا في المملكة بنسبة 74%

أبرز المواد
المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين يزور مركز “اعتدال”

المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين يزور مركز “اعتدال”

أبرز المواد
«تويتر» تختبر ميزتين جديدتين لدعم صناع المحتوى.. تعرّف عليهما

«تويتر» تختبر ميزتين جديدتين لدعم صناع المحتوى.. تعرّف عليهما

أبرز المواد
وزارتا الرياضة والثقافة بالتعاون مع (فورمولا 1) تطلقان مسابقة “سباق مع الفن”

وزارتا الرياضة والثقافة بالتعاون مع (فورمولا 1) تطلقان مسابقة “سباق مع الفن”

أبرز المواد

«الصحة»: انخفاض وفيات كورونا في المملكة بنسبة 74%

«الصحة»: انخفاض وفيات كورونا في المملكة بنسبة 74%
http://almnatiq.net/?p=996830
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، انخفاض وفيات كورونا في المملكة بنسبة 74%.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، مشيرة إلى أن عدد الجرعات المعطاة تجاوز 16.8 مليون جرعة قُدِّمَت في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

وأشارت إلى أنها أعلنت إثر ذلك انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات، حيث سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، ابتداءً من يوم الخميس 14 ذي القعدة 1442هـ، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

وقالت وزارة الصحة، إن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، حيث تسعى لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة.

روابط ذات صلة

المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين يزور مركز “اعتدال”

المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين يزور مركز “اعتدال”
«تويتر» تختبر ميزتين جديدتين لدعم صناع المحتوى.. تعرّف عليهما

«تويتر» تختبر ميزتين جديدتين لدعم صناع المحتوى.. تعرّف عليهما
وزارتا الرياضة والثقافة بالتعاون مع (فورمولا 1) تطلقان مسابقة “سباق مع الفن”

وزارتا الرياضة والثقافة بالتعاون مع (فورمولا 1) تطلقان مسابقة “سباق مع الفن”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*