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فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ 1544 جولة على مساجد المنطقة

فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ 1544 جولة على مساجد المنطقة
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المناطق_واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام السبعة الماضية 1544 جولة ميدانية على المساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأبان مدير الفرع إبراهيم السليمان أن الجولات أسفرت عن ضبط 46 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار متابعة الجوامع والمصلين للحفاظ على صحة الجميع.

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