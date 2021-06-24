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الكلية التقنية بجدة تواصل تقديم برنامجها التعريفي “مستقبلي تقني”

الكلية التقنية بجدة تواصل تقديم برنامجها التعريفي “مستقبلي تقني”
http://almnatiq.net/?p=996844
المناطق_واس

واصلت الكلية التقنية بجدة اليوم برنامجها التعريفي “مستقبلي تقني” ، بالتزامن مع فترتي القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بالكليات التقنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك بمجمع الياسمين مول ، ويستمر على مدى 6 أيام ، بداية من الساعة الـ 5 مساءً وحتى الـ 10 ليلاً .
وأكد عميد الكلية المهندس جميل عسلي أن البرنامج الذي يُنفذ وفق إجراءات احترازية وصحية يتماشى مع الجهود التي تبذلها المؤسسة في إرساء الثقافة المهنية ، ورفع الوعي المهني لدى الطلاب المتقدمين، سواء من حملة الثانوية العامة والمعاهد الصناعية ودبلومات الكليات التقنية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية ، وتعريفهم بالتخصصات التقنية بالكلية بما يسهم في إطلاق قدرات وطاقات الشباب .
ونوه بأن البرنامج يرفد سوق العمل بتأمين القوى العاملة المؤهلة التي تناسب متطلبات النمو والازدهار للمستقبل ، حيث قُدم عرض عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وتخصصات الكلية ، كما يوفر تجربة غنية للمشاركين والمستفيدين في التعرف على مسارات التخصصات في الدبلوم والبكالوريوس ، والإجابة على أسئلة الزوار لمساعدتهم في اكتشاف مهاراتهم وملاءمتها لتخصصات دون أخرى وتلبية متطلباتهم وتوجيههم للتخصصات المحددة .
وأشار إلى أنه وُفرت مطبوعات ورقية بكل تخصص وروابط تعريفية للتعرف على اشتراطات القبول ومسارات التسجيل في المسارات التي يرغب بها الزوار ، حيث تهم مثل هذه البرامج أبناء الوطن لتوعيتهم بأهمية التخطيط التعليمي والتدريبي وتزويدهم بمجموعة من المعلومات المستقبلية التي تحفزهم من أجل التعرف على طبيعة المهن التي يحتاجها سوق العمل السعودي والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن ، ومنحهم فرصة اكتشاف ما يمكن توقعه في الحياة المهنية الواقعية .
وبين أن مثل هذه البرامج ستسعى الكلية لتطويرها وإضافة فعاليات أخرى مصاحبة متى ما سنحت الفرصة وقلّت تداعيات جائحة كورونا بإذن الله لإضافة عدد من باقات الأنشطة والبرامج المهنية التثقيفية ، وورش التدريب التفاعلية والزيارات الميدانية المجدولة للتخصصات للتعرف عليها ميدانياً.
يذكر أن البرنامج التعريفي سيواصل نشاطاته، غداً في مجمع عزيز، حيث تستعرض الكلية خلالها تخصصاتها في الدبلوم والتي تضم التسويق ، والإدارة المكتبية ، والمحاسبة ، والقوى الكهربائية ، والتقنية المدنية ، والتقنية المعمارية ، وإدارة الفندقة ، والسفر والسياحة ، وتقنية الإنتاج ، وميكانيكا السيارات ، والتبريد والتكييف ، إلى جانب تخصص السلامة والصحة المهنية ، وتخصصات البكالوريوس المتاحة حالياً بالكلية : كالقوى والآلات الكهربائية ، والإنتاج الميكانيكي ، وميكانيكا السيارات ، والتبريد والتكييف ، والتشييد ، والإدارة العامة ، والمحاسبة .

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